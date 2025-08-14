시사 전체기사

[속보] 미 7월 생산자물가 전월대비 0.9%↑…전망치 큰폭 상회

입력:2025-08-14 21:37
수정:2025-08-14 22:24
로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책 여파로 7월 들어 미국에서 도매물가가 급등한 것으로 나타났다.

미 노동부는 7월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.9% 상승했다고 14일(현지시간) 밝혔다.

이는 전월 대비 0.2% 상승을 예상한 다우존스 집계 전문가 전망을 큰 폭으로 웃도는 수치다. 전년 동기 대비 상승률은 3.3%였다.

에너지와 식품 등을 제외한 근원 생산자물가지수는 전월 대비 0.6% 올라 상승률이 역시 전망(0.3%)을 크게 웃돌았다. 전년 동기 대비로는 2.8% 상승했다.

도매물가로도 불리는 생산자물가는 일정 시차를 두고 최종 소비재 가격에 반영된다는 점에서 소비자물가의 선행지표로 받아들여진다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

