상반기 보수 1위…163억원 챙긴 회장님은 누구?

주가 상승·RSU로 보수 급등…두산 박정원 163억 수령

한화 김승연 124억·롯데 신동빈 98억

삼성 이재용 2017년부터 무보수 경영



올해 상반기 주요 그룹 총수 가운데 박정원 두산그룹 회장이 163억원으로 가장 많은 보수를 받은 것으로 나타났다.



14일 주요 기업 반기보고서에 따르면 박 회장은 상반기 급여 17억5000만원, 단기 성과급 56억3000만원, 양도제한조건부주식(RSU) 89억3000만원을 합해 총 163억원을 수령했다.



박정원 두산그룹 회장

두산그룹은 3년 전부터 전 임원 대상 RSU 제도를 도입했으며, 박 회장은 부여 당시보다 주가가 4.3배 오른 덕에 RSU 평가액이 절반 이상을 차지했다고 설명했다.



김승연 한화그룹 회장은 ㈜한화·한화솔루션·한화에어로스페이스·한화비전·한화시스템에서 각각 20억원대 보수를 받아 총 124억2000만원을 기록했다. 지난해 상반기(54억원)보다 두 배 이상 늘어난 수치다.



신동빈 롯데그룹 회장은 98억8000만원을 받아 전년 동기 대비 16.2% 줄었다. 급여와 상여금이 모두 감소했으며, 롯데그룹의 비상 경영 기조와 자산 구조조정 영향으로 풀이된다.



조원태 한진그룹 회장은 대한항공(38억2000만원), 한진칼(43억2000만원), 진에어(10억7000만원)에서 총 92억2400만원을 받았다. 아시아나항공과의 기업결합 마무리, 진에어 보수 공시 포함 등으로 지난해보다 27억원 이상 증가했다.



이재현 CJ 회장은 CJ(72억5000만원)와 CJ제일제당(19억5900만원)에서 총 92억900만원을 받았다. 특히 CJ에서 상여금 49억9300만원을 받으며 전년(40억5600만원)보다 52억원가량 늘었다.



구자균 LS일렉트릭 회장은 58억원, 구자은 LS 회장은 53억2000만원을 받았다. 최태원 SK그룹 회장은 SK하이닉스(30억원)와 SK㈜(17억5000만원)에서 총 47억5000만원을 수령했다.



정의선 현대차그룹 회장은 현대차(22억5000만원), 기아(13억5000만원), 현대모비스(9억원)에서 총 45억원을 받았다. 구광모 LG그룹 회장은 급여 23억8000만원과 상여 23억3400만원으로 총 47억1400만원을 수령해 전년 대비 19.27% 감소했다.



이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영을 이어가고 있다. 전문경영인 가운데서는 지난 3월 별세한 한종희 전 삼성전자 부회장이 퇴직금을 포함해 134억원을 받았다.



포르치니 마우로 삼성전자 사장은 34억7300만원, 최수연 네이버 대표는 25억5000만원을 기록했다. LG전자에선 류재철 HS사업본부장(사장)이 18억6000만원으로 가장 많았고, 조주완 CEO는 15억7400만원을 받아 전년 대비 28.8% 줄었다.



백재연 기자 energy@kmib.co.kr



