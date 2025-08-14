경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

서울경찰청 금융범죄수사대 전담수사팀 관계자들이 11일 주식 차명거래 혐의를 받는 이춘석 의원의 국회 사무실 압수수색을 마친 뒤 압수품을 들고 의원실을 나서고 있다. 연합뉴스

경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원을 피의자 신분으로 소환했다.