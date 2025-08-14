김건희 “내가 남편과 다시 살 수 있을까” 심경 토로

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 연합뉴스

김건희 여사에 대한 민중기 특별검사팀의 구속 후 첫 조사가 4시간여만에 종료됐다.

쉬는 시간을 제외한 총조사 시간은 2시간 9분에 그쳤다.