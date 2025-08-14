[속보] 법무부, 서울구치소장 경질…“尹 관련 인적쇄신”
법무부가 서울구치소장을 교체를 결정했다. 윤석열 전 대통령 처우와 관련해 인적쇄신이 필요한 시점이라는 판단이다.
14일 법무부에 따르면 18일부로 김도형 수원구치소장이 새롭게 서울구치소장으로 임명된다. 김현우 서울구치소장은 안양교도소장으로 자리를 옮긴다.
법무부는 “윤 전 대통령의 수용처우 등과 관련해 제기된 여러 문제에 대해 인적쇄신이 필요하다는 판단하에 단행된 것”이라며 “침체된 조직 분위기를 전환하고 본연의 업무에 더욱 충실할 수 있을 것으로 기대한다”고 설명했다. 그러면서 “앞으로도 특혜 시비 없는 공정한 수용관리 등 엄정한 법 집행에 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.
앞서 전현희 더불어민주당 의원은 윤 전 대통령이 서울구치소에서 특별대우를 받고 있다는 의혹을 제기했다. 다른 수용자들과 달리 주말에도 변호인 접견을 하는 데다가 접견실 또한 타 수용자들과 다르다는 주장이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
