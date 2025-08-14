[속보] 李대통령 “온실가스 감축, 전기요금 오를 수밖에”

“적극적으로 알려 이해 구해야”

“환경·경제 분리할 수 없는 문제”

“철강·정유 등 업종 특수성 고려해야”

이재명 대통령이 지난 13일 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

우리나라는 2050년 탄소중립 선언을 법제화하고 있는 만큼 이를 달성하는 방향으로 2035년 목표를 설정해야 한다”며 “환경문제와 경제문제는 따로 분리될 수 없다. 기후위기를 성장의 기회로 만들어달라”고 주문했다. 그러면서 “

온실가스 감축을 높여가면 갈수록 전기요금 압박이 생길 수밖에 없는데, 그렇더라도 취약계층 압박은 잘 살펴야 한다고 말씀하셨다”

며 “재생에너지 (비율을) 높여서 요금 인상 압력을 최소한으로 줄여야 한다는 취지로 말한 것”이라고 답했다.