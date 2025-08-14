[속보] 李대통령 “온실가스 감축, 전기요금 오를 수밖에”

[속보] 李대통령 “온실가스 감축, 전기요금 오를 수밖에”
“적극적으로 알려 이해 구해야”
“환경·경제 분리할 수 없는 문제”
“철강·정유 등 업종 특수성 고려해야”
이재명 대통령이 “온실가스 감축 목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다”며 “적극적으로 국민에 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다”고 밝혔다.
이규현 홍보소통수석은 14일 브리핑에서 이 대통령이 이날 오후 수석보좌관회의에서 올해 안에 UN에 제출해야 하는 2035년 온실가스 감축 목표의 주요 사항을 점검하며 이같이 말했다고 전했다.
이 대통령은 “우리나라는 2050년 탄소중립 선언을 법제화하고 있는 만큼 이를 달성하는 방향으로 2035년 목표를 설정해야 한다”며 “환경문제와 경제문제는 따로 분리될 수 없다. 기후위기를 성장의 기회로 만들어달라”고 주문했다. 그러면서 “어차피 가야 할 길이라면 기후위기에 적극 대응해야 한다”며 “재생에너지 생산을 획기적으로 늘려 국가감축 목표를 달성하는 방안을 강구하라”고 지시했다.
이 수석은 이어 이 대통령이 “철강, 정유, 화학 등 일부 업종 특수성도 고려해서 정책을 추진해야 한다”고 말했다고 전했다.
‘전기요금 인상을 시사한 것이냐’는 질문에 이 수석은 “온실가스 감축을 높여가면 갈수록 전기요금 압박이 생길 수밖에 없는데, 그렇더라도 취약계층 압박은 잘 살펴야 한다고 말씀하셨다”며 “재생에너지 (비율을) 높여서 요금 인상 압력을 최소한으로 줄여야 한다는 취지로 말한 것”이라고 답했다.
