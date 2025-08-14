현대차, 정의선 회장 상반기 연봉 45억 수령
정의선 현대자동차그룹 회장이 올해 상반기에 총 45억원의 보수를 받았다. 지난해 상반기(37억1800만원)보다 7억8200만원 늘어난 금액이다.
14일 현대차 등 공시에 따르면 정 회장은 올 상반기 현대차에서 22억5000만원, 기아에서 13억5000만원, 현대모비스에서 9억원의 보수를 각각 수령했다.
정 회장은 지난해까지 현대차와 현대모비스 두 곳에서 보수를 받았으나 올해부터는 기아까지 3개 계열사에서 보수를 받았다.
이 밖에 현대차에선 장재훈 부회장이 13억6000만원을 받아 연봉 상위 2위에 올랐다. 올해 부회장으로 승진한 장 부회장은 지난해 같은 기간 받은 7억900만원에 비해 연봉이 크게 올랐다. 또 올해 대표이사로 선임된 호세 무뇨스 현대차 사장은 9억3500만원을 수령했고 송호성 기아 사장(대표이사)은 7억6400만원을 받았다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사