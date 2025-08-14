시사 전체기사

현대차, 정의선 회장 상반기 연봉 45억 수령

입력:2025-08-14 17:30
공유하기
글자 크기 조정
정의선 현대자동차그룹 회장. 연합뉴스

정의선 현대자동차그룹 회장이 올해 상반기에 총 45억원의 보수를 받았다. 지난해 상반기(37억1800만원)보다 7억8200만원 늘어난 금액이다.

14일 현대차 등 공시에 따르면 정 회장은 올 상반기 현대차에서 22억5000만원, 기아에서 13억5000만원, 현대모비스에서 9억원의 보수를 각각 수령했다.

정 회장은 지난해까지 현대차와 현대모비스 두 곳에서 보수를 받았으나 올해부터는 기아까지 3개 계열사에서 보수를 받았다.

이 밖에 현대차에선 장재훈 부회장이 13억6000만원을 받아 연봉 상위 2위에 올랐다. 올해 부회장으로 승진한 장 부회장은 지난해 같은 기간 받은 7억900만원에 비해 연봉이 크게 올랐다. 또 올해 대표이사로 선임된 호세 무뇨스 현대차 사장은 9억3500만원을 수령했고 송호성 기아 사장(대표이사)은 7억6400만원을 받았다.

김민영 기자 mykim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
마운자로 상륙에 위고비 최대 42% 인하…비만약 가격전쟁
‘아기상어 뚜루루뚜루~’ 대법 “표절 아니다”
‘최고권력층 딸?’…호주서 음주운전사고 中‘롤스로이스녀’ 일파만파
전국민이 알게 된 반클리프·바쉐론 뭐기에… “안목 있는 사람처럼 보이려”
해외거주 독립운동가 후손 19명 고국 왔다
북미서 존재감 키우는 네이버웹툰… 어벤져스·스파이더맨 웹툰 만든다
갑질·월급도둑·내로남불…최악의 직장 동료는 ‘이 사람’
부산서 폐업 귀금속점 턴 30대, 하루 만에 덜미(영상)
국민일보 신문구독