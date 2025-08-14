“원격 정밀 사격으로 전투원 엄호”… 차륜형 장갑차 ‘최첨단’ 입힌다

차륜형 장갑차에 원격사격통제장치 설치

전투원 생존률과 이동성 크게 향상 듯

국산 차륜형 장갑차. 현대로템 제공

정부가 차륜형 장갑차에 원격사격통제장치(RCWS)를 탑재하는 성능 개량 사업에 착수했다. 기존의 보병 전투용 장갑차는 전방 야지에서 신속하게 병력을 수송하는 데 주력했지만 성능 개량을 마치면 원거리 정밀 사격까지 가능해질 전망이다.