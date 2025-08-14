“찬양과 K팝, 그리고 부르심…청소년 400명 목포 집결”

2박3일 채널세븐 연합캠프

14일부터 사흘간 진행

은사를 사명으로 세우다

연합캠프 참가자들이 14일 전남 목포 사랑의교회에서 전공강의를 들으며 강사의 물음에 호응하고 있다.

14일 전남 목포 사랑의교회 태·영아부실에서는 CCM 사역팀 위러브의 보컬 구교석 사역자를 향해 청소년들이 연신 손을 올렸다.



“찬양 리더는 어떤 음역대가 좋은가요.” “위러브 곡 중에서 가장 부르기 어려웠던 곡은 무엇인가요.” “찬양사역자로서 목 관리는 어떻게 하시나요.”



약 30명의 수강생들은 전남 목포 사랑의교회(백동조 목사)에서 열린 ‘채널세븐 유나이티드 청소년 연합캠프’ 참가해 전공강의를 듣는 청소년들이었다. 이들이 던지는 질문에 구 사역자는 “찬양에서는 특히 가사 전달력이 중요하다”며 “나를 이끌어주시는 주님을 믿고 부르는 자신감이 필요하다”고 조언했다.



CCM찬양팀 위러브 보컬리스트 구교석씨가 14일 전남 목포 사랑의교회에서 찬양사역자로서의 보컬 강의를 진행하고 있다.

같은 시간 다른 강의실에서는 프로듀서 최요한이 강의하고 있었다. ‘아티스트의 역할’에 대해 설명한 최요한은 “다양한 분야에 도전해보면서 본인의 재능을 제약하지 않길 바란다”며 “동시에 자신이 좋아하는 분야에 꾸준히 노력하는 태도가 있어야 한다”고 강조했다.



캠프에 참석하기 위해 전남 해남에서 홀로 찾아온 강하영(14)양은 “보컬 학원에 다니기 어려웠는데 전문 사역자에게 직접 발성법을 배워 좋았다”며 “앞으로 하나님께 재능을 드리는 찬양사역자가 되고 싶다”고 전했다.



이날부터 16일까지 사흘간 채널세븐연합사역팀이 ‘재능을 넘어 부르심으로’라는 주제로 진행한 이번 행사에는 전국에서 온 400여명의 청소년이 참여했다. 전공강의와 선택강의, 저녁 집회로 구성된 캠프는 참여형 수업으로 구성돼 청소년들이이 능동적으로 자신의 은사와 비전을 발견하고 실현하는 방법을 배우도록 했다. 이를 위해 보컬 드럼 비보잉 프로듀서 등 다양한 분야의 27명 전문강사가 섬겼다.



K팝 강사로는 CCM 사역팀 위러브유닛과 드럼연주자 유빈, 비보이 쇼리포스 등이 참여했으며 이영민 한국대중문화예술협회 대표와 이지훈 대표 등이 엔터테이먼트 분야의 강사로 나섰다. 이외에도 비즈니스 선교를 하는 이승환 썸제이 대표, 황아영 네이버페이 개발자 등이 동참했다. 청소년들은 K팝 엔터테이먼트 전문인 선교 선교의 네 개의 항목 중 자신이 선택한 강의를 수강하기 위해 교회 여러 공간으로 흩어졌다.



드러머 리노 선교사가 14일 전남 목포 사랑의교회에서 참가자들에게 강의를 진행하고 있다.

채널세븐 연합사역팀 이사장 드러머 리노 선교사는 “청소년들이 세상을 살아갈 힘을 키울 수 있도록 돕기 위해 시작하게 됐다”며 “예배를 위한 예배가 아닌 이들이 자신의 재능을 넘어 사명을 찾도록 실질적인 도움을 주고자 했다”고 밝혔다. 이어 “다음세대에게 교회가 할 수 있는 선물을 제공해 다음세대의 부흥을 이끌고 한국교회를 깨우는 촉매제가 되길 바란다”고 덧붙였다.



채널세븐 연합사역팀은 2023년 드러머 리노 선교사를 중심으로 크리스천 예술가, 경영진 기업 등이 모여 다음세대 리더를 세우는 사역에 집중하고 있다. 이들은 이번 캠프 이후 청소년들이 다음세대 문화사역자로서 재능을 키울 수 있도록 심화 교육 과정을 개설할 예정이다.



목포=글·사진 박윤서 기자 pyuns@kmib.co.kr



