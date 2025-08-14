대전 전세사기범 ‘자금줄’이었다…새마을금고 임직원들 재판행

새마을금고 이사장 C씨(68) 등 임직원 5명과 건설업자 4명, 브로커 2명도 불구속기소했다.

이 같은 상황이 5년 이상 유지되면서 해당 새마을금고는 자산이 4000억원에서 1조4000억원으로 3배 이상 늘어 대전·충청권 최대 금고로 성장했다.

전세사기와 같은 민생침해 범죄는 끝까지 추적해 그 배후까지 엄단하고 범죄수익은 남김없이 박탈하겠다.