“뉘우치지도 않아” 서부지법 유리문 부순 30대, 징역 4년

유리문 파손 후 출혈…이후 7층 판사실까지 침입

윤석열 대통령이 내란 우두머리 혐의로 구속되자 윤대통령 지지자들이 서울 마포구 서울서부지방법원을 습격한 지난 1월 19일 오전 서부지법 창과 외벽 등이 파손돼 있다. 연합뉴스

그러면서 “피고인 입장에서는 서운하거나 양형이 많다고 생각할 수 있지만 법원 입장에서는 자신의 잘못을 진정으로 뉘우치지도 않는 피고인에게 감형을 베풀기가 어렵다”고 말했다.