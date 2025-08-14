충남 국립의대 신설 서명 100만 돌파

14일 충남도서관에서 열린 ‘의대 설립’ 100만 서명 돌파 기념행사. 충남도 제공

“산부인과가 없어 원정출산을 하고, 받아주는 응급실을 못 찾고 떠도는 의료난민 같은 사연이 허다하다”며 “공공의료를 떠받칠 국립의대 신설이야말로 도민의 생명권이 달린 문제라는걸 중앙에 관철시켜내겠다”고 말했다.