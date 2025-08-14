“은퇴 했어도 신앙은 현역” 봉사 현장 누비는 한인 시니어

게티이미지뱅크

목회데이터연구소 제공

목회데이터연구소 제공

“자신의 커리어를 활용해 싱글맘 홈리스 등 취약계층을 대상으로 사회봉사 활동을 하거나 자신보다 나이가 더 많은 교회 내 시니어들을 대상으로 봉사하는 경우도 흔하다”고 설명했다. 이어 그는

“초고령사회에서 액티브 시니어를 세우는 사역은 곧 미래 목회를 준비하는 일”이라며 “시니어들이 각자의 소명을 재발견할 수 있도록 장려하는 건 교회 공동체의 몫”이라고 조언했다.