백석대 ‘후기 학위수여식’…“나보다 남 낫게 여기길”
백석대(총장 장종현 목사)가 14일 천안 백석대 백석홀에서 ‘2024학년도 후기 학위수여식’(사진)을 진행했다.
이날 학위수여식에선 학사 321명, 석사 367명, 박사 49명이 학위를 받았다. 대한예수교장로회(예장) 백석 증경총회장인 이주훈 목사와 총회장 이규환 목사, 부총회장 김동기 목사, 제1부총회장 이승수 목사 등 4명은 교회를 섬기고 백석 총회의 발전과 성장에 이바지한 공로로 명예신학박사학위를 받았다.
이날 교목부총장 임석순 목사는 ‘심은 것을 뽑을 때가 곧 심는 시간’이란 제목으로 말씀을 전했다. 임 목사는 “치열한 경쟁이 난무하는 세상 속에서 하나님의 때가 있다는 사실을 기억하자”며 “하나님의 꿈을 품고 무릎 꿇고 기도하는 신앙으로 험난한 세상을 살아가자”고 했다.
훈사를 전한 장종현 총장은 “항상 나보다 남을 낫게 여기는 마음으로 살아가길 바란다”며 “‘하나님이 함께, 너와 내가 함께, 이웃과 함께’라는 백석인의 지표를 실천하면서 이 세상을 아름답게 변화시키는 졸업생들이 되길 축복한다”고 격려했다.
이현성 기자 sage@kmib.co.kr
