경주시, 국민의힘과 정책간담회…국비확보·현안해결 ‘한목소리’
경북 경주시는 14일 시청 알천홀에서 국민의힘 소속 국회의원과 시·도의원들이 참석한 가운데 ‘정책간담회’를 열고 지역 현안사업과 국비예산 확보 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 김석기 국회의원과 국민의힘 소속 최병준 경상북도의회 의장 직무대행, 배진석 도의회 부의장, 박승직‧최덕규‧정경민‧황명강 도의원, 이동협 시의회 의장을 비롯한 시의원들이 참석했다. 시에서는 주낙영 시장과 국·소·본부장 등이 함께했다.
참석자들은 내년도 국비 확보와 주요 현안사업 추진에 뜻을 모으며 중단 없는 경주 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
주요 사업은 POST APEC 사업, 신라왕경 핵심유적 복원·정비, 형산강 하천환경정비, 울산 농소외동 국도 건설, 황성철교동천철교 간 도시바람길숲 조성, 외동 녹동~문산 국도 확장 등이다.
또 미래 성장동력 확보를 위해 미래차 사용자 중심 편의·안전 부품 고도화, 전기이륜차 배터리 공유스테이션 기술개발·실증, SMR 제작지원센터 설립, 혁신원자력연구개발 기반 조성 등을 협의했다.
농·축·수산물 해외 수출 기반 마련, 스마트 ICT 농·어·축산업 지원, 해양레저관광 거점 사업과 자연재해위험 개선지구 정비, 풍수해생활권 종합정비, 제2종합사회복지관 건립 방안도 함께 다뤘다.
김석기 국회의원은 “당정이 하나로 힘을 모아 경주 발전을 뒷받침하고 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
주낙영 경주시장은 “지역 발전이라는 공동 목표 아래 힘을 모아 국비 확보와 현안 해결에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사