백승보 신임 조달청장, 취임식 대신 혁신기업 방문

백승보(왼쪽) 신임 조달청장이 14일 엔젤로보틱스 관계자에게 웨어러블 로봇에 대한 설명을 듣고 있다. 조달청 제공

백 청장은 14일 웨어러블 로봇 제작 기업인 ‘엔젤로보틱스’를 찾아 인공지능(AI) 등 미래 성장동력 산업을 전방위 지원하겠다고 약속했다.

백 청장은

“

혁신기술로 새로운 시장을 개척하려는 중소·벤처·혁신기업을 지원해야 한다”고 말했다.

그러면서 “국정과제에 포함된 ‘혁신제품 공공구매 2조원 달성’ 목표를 2028년까지 최대한 앞당겨 달성하고, 조달개혁을 통해 미래성장동력 창출을 전방위적으로 지원하겠다”고 덧붙였다.