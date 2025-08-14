도시 절반은 녹지·친수공간…‘공원도시’ 된 세종 행복도시

세종호수공원 전경. 행정중심복합도시건설청 제공

행복도시 생태축의 핵심으로 자리잡은 방축천과 제천, 미호천 등 도시를 따라 흐르는 하천은 수달·오리와 같은 야생동물이 서식하며 생물다양성을 유지시키는데 기여하고 있다.

국내 최대의 인공호수 공원인 세종호수공원 역시 습지에 수변식물 군락과 다양한 종류의 토종 수목이 자리잡고 있다. 습지 식물들은 빗물 정화와 도시 열섬 완화에 도움을 주고, 공원의 나무들은 연간 수천t의 탄소를 흡수해 기후조절 효과를 발생시킨다.

강주엽 행복청장은 “공원은 도시의 여백이 아니라 시민의 삶을 지탱하는 핵심 기반시설”이라며 “시대가 요구하는 변화에 맞춰 공원의 역할을 확장하고, 행복도시를 품격 있는 공원도시로 완성하겠다”고 말했다.