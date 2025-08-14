‘경기도 DMZ OPEN 국제음악제’ 9월 개막

세계 각국 정상급 연주자들이 한자리에 모여 경기도 비무장지대(DMZ)에서 평화의 메시지를 전하는 ‘2025 DMZ OPEN 국제음악제’가 9월 26일부터 30일까지 고양아람누리 아람음악당에서 열린다.

이번 음악제는 ‘내일을 위한 교향곡(Symphony for Tomorrow)’이라는 슬로건 아래 경기필하모닉오케스트라, KBS교향악단, 한경arte필하모닉, 벨기에국립오케스트라 등 국내외 정상급 악단이 무대에 올라 평화를 향한 선율을 선사한다.