손샘영어, 앱티마이저 ‘AI 적성진로교육전문가과정’ 수료

앱티핏 활용 데이터 분석·상담 기법 학습

재원생·신규 원생 대상 서비스 확대 예정

손샘영어는 이번 과정을 토대로 재원생과 신규 원생을 대상으로 진로·진학 상담 서비스를 확대할 계획이다. 또한 오는 10월에는 AI 기반 학생생활기록부 컨설팅 프로그램 도입도 준비하고 있어, 학원 내 AI 솔루션 활용을 점진적으로 늘릴 예정이다.