NC 다이노스-경남도, 지역콘텐츠기업 팝업스토어 함께 연다

입력:2025-08-14 13:59
경남도 제공


경남도와 경남문화예술진흥원은 오는 22~28일까지 창원 NC파크 야외광장에서 ‘Pop Up to the Space League! 우주리그 야구단 대모집’을 주제로 ‘경남 콘텐츠IP 팝업스토어’를 개최한다고 14일 밝혔다.

NC 다이노스의 마스코트 ‘단디’·‘쎄리’와 경남도 홍보 캐릭터 ‘벼리’의 만남 및 우주 리그 팀원 모집을 테마로 체험 이벤트를 제공할 예정이다. 도내 콘텐츠 기업의 IP와 NC 다이노스 IP를 융합한 한정판 굿즈 및 실감 콘텐츠를 선보인다.

참여기업은 총 11개사로 블루노바랩, 젤리스노우, 플렉시블, 소노연구소, 엠엠데이, 삼백육십오, 알리아스 7개 사는 언더웨어, 유니폼, 피규어, 무드등, 부채, 스티커, 키링 등 34종의 한정판 굿즈를 전시 판매한다.

또한 위디, 브리스트&플레이메피스토왈츠, 코코드론, 나나콘 4개 사는 아나몰픽 실감콘텐츠와 반응형 빙고게임, 드론야구, AR활용 퀴즈게임 등으로 창원NC파크 야구팬들에게 이색체험을 제공할 예정이다.

경남 콘텐츠IP 팝업스토어는 NC 다이노스 홈경기가 없는 25일을 제외한 6일간 매일 오후 2~7시까지 운영된다.

진필녀 경남도 문화산업과장은 “팝업스토어는 2030 청년 선호 트렌드로 판매·경험·스토리를 동시에 전달하는 새로운 콘텐츠 모델”이라며 “도내 콘텐츠기업의 우수한 IP와 기술력이 도민과 야구팬들에게 한 걸음 더 가까이 다가가는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.

창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

