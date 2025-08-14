아몬드브리즈 ‘오 마이 브리즈’ 공모전 수상작 공개
국민 투표로 완성된 아몬드브리즈 ‘오 마이 브리즈’ 디자인 공모전 최종 수상작 3종이 공개됐다.
아몬드브리즈는 매일유업과 세계 최대 아몬드 전문 기업 블루다이아몬드사의 협업으로 탄생한 100% 캘리포니아산 프리미엄 아몬드를 원료로 한 식물성 음료 브랜드다. 국내에는 오리지널, 언스위트 제로슈거, 뉴트리플러스 프로틴, 뉴트리플러스 식이섬유, 아몬드&오트, 초콜릿 등 총 6종의 제품을 선보이며 건강하고 다양한 맛을 제공하고 있다.
올해 7월에는 아몬드브리즈 오리지널 190ml가 쿠팡 상반기 어워드 베스트셀링 상품으로 선정되며 높은 인기를 입증했다. 아몬드브리즈는 브랜드 감성을 소비자의 눈높이에서 재해석하는 ‘오 마이 브리즈’ 패키지 디자인 공모전을 진행했다. 총 1495건의 작품이 접수되어 경쟁을 벌였고, 내부 심사를 통해 선정된 3작품에 대해 약 1만명 이상의 국민 온라인 투표가 이뤄졌다. 이를 통해 최종 수상작이 결정됐다.
수상작은 ‘아몬드브리즈의 작은 비밀’ ‘아몬드★브리즈’ ‘ㅇㅁㄷㅂㄹㅈ’으로, 각각 아몬드브리즈의 생산과정을 동화적으로 풀어낸 점, 여름철의 청량감을 표현한 점, 브랜드명을 한글 자음으로 감각적으로 형상화한 점이 돋보인다.
수상자에게는 1등 700만원, 2등 500만원, 3등 300만원의 상금이 수여될 예정이다. 공모전과 수상작 관련 더욱 자세한 정보는 아몬드브리즈 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
약 3000명의 캘리포니아 농가가 힘을 모아 만든 블루다이아몬드는 세계 최대의 아몬드 전문 기업으로, 1910년부터 지금까지 아몬드 산업의 중심에 서 있다. 협동조합의 구조를 통해 공정하고 지속 가능한 방식으로 고품질 아몬드를 공급하고 있다.
새크라멘토 본사와 1500여명의 직원이 함께하는 운영 시스템은 블루다이아몬드의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하고 있으며, 브랜드 관련 정보는 공식 웹사이트와 SNS를 통해 확인 가능하다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사