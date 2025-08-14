경기북부 이틀째 폭우…도로·하천 곳곳 통제

소방 대원들이 14일 오전 파주시 적성면 적성교차로 삼거리에 차오른 물을 빼기 위해 배수작업을 진행하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공

경기북부 지역에 이틀째 집중호우가 쏟아지며 도로 침수, 토사 유출, 나무 쓰러짐 등 피해가 이어졌다.