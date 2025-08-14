시사 전체기사

주택 신축 공사현장서 6m 아래로 떨어진 작업자 숨져

입력:2025-08-14 10:09
40대 작업자 사다리에서 떨어져


광주의 한 주택 신축 공사현장에서 40대 작업자가 사다리에서 6m 아래로 떨어져 숨졌다.

14일 광주소방본부 등에 따르면 전날 오후 12시 23분쯤 광주 서구 화정동 한 주택 신축 공사 현장에서 승강기 설치 작업을 하던 40대 A씨가 6ｍ 아래로 떨어졌다. A씨는 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 사고 당시 안전모 등 별다른 안전 장비를 착용하지 않은 상태였던 것으로 알려졌다.

사고가 발생한 사업장은 중대재해처벌법 적용 대상은 아닌 것으로 전해졌다.

경찰은 공사 현장 관계자들을 상대로 사실관계를 확인하는 등 정확한 사고 경위를 확인할 계획이다.

노동 당국도 안전 수칙 준수 여부 등에 대해 조사에 나설 방침이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

