[속보] 김건희, 수갑 찬 채 호송차… 구속 후 첫 조사

김건희 여사를 태운 차량이 14일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 연합뉴스.

심야 조사가 필요하다면 특검팀은 김 여사 동의를 얻고 진행하게 된다.

구속 상태에서 조사할 수 있는 최대 20일 안에 기소를 해야 하는 만큼 구속영장에 적시된 혐의부터 조사에 먼저 주력할 것으로 예상된다. 특검팀은 앞서 구속