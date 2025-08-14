김동연 “경기도형 친환경 먹거리 체계, 다음 세대에 남겨야 할 신뢰·책임”

“교육청의 방침이 보류됐지만 완전히 철회된 것은 아니다”며 “우리 아이들의 건강과 미래를 지키기 위해 끝까지 함께 하겠다”고 약속했다.

김동연 경기도지사가 "경기도형 친환경 먹거리 체계는 단순한 행정이 아니라 다음 세대에게 남겨야 할 신뢰이자 책임"이라고 강조했다.김 지사는 13일 용인시 처인구 백암면에서 친환경 부추를 재배하는 한 농가를 직접 방문해 "제가 있는 한 경기도 친환경급식의 후퇴는 없다"면서 이같이 밝혔다.김 지사가 학교급식 식재료 구매 방식을 둘러싼 경기도교육청과 시민사회단체 간 갈등 해소에 나선 데 이어 친환경 급식체계와 재배농가 보호를 위한 현장 행보에 나선 것.최근 있었던 경기도교육청의 경쟁입찰 및 보류 사태에 불안해하는 친환경학교급식 계약재배 농장주의 불안을 해소하는 차원이다.김 지사는 생산자, 학교급식 학부모 모니터단, 영양교사들과 부추 수확 및 포장 작업을 함께하며, 친환경 농산물의 생산 과정과 품질을 직접 확인했다.이날 그는 현장 소통간담회에서부추 재배 농장주인 박기현씨는 "경기도로부터 농민기본소득 월 15만원과 '경기도 농어업 333프로젝트'에 선정돼 전문가 컨설팅을 받고 있다"면서 "이런 경기도의 지원이 친환경농업을 지속하는데 큰 힘이 되고 있다"고 말했다.농어업 333프로젝트는 3년 내 농어업 소득 30% 증대를 목표로 농어업인 310명에게 맞춤 지원을 제공하는 민선8기 핵심 농업정책 중 하나다.지난해 9차례의 오디션을 통해 21개 시·군 농어민 310명을 선발했다.도는 이들에게 2026년까지 90억원을 투입해 경영분석, 일대 일 맞춤형 컨설팅, 교육 및 소득 증대 기반 지원 등을 제공한다.앞서 김 지사는 학교 급식 식재료 구매 방식을 수의계약에서 경쟁입찰로 전환하고 수의계약 횟수를 제한하겠다는 도교육청과 이에 반대하는 시민사회단체 사이의 갈등 해소에 나선 바 있다.그는 6일 임태희 교육감에게 학교급식 식재료 구매방식 개선 조치의 보류를 요청한 데 이어 7일에는 경기도교육청 앞에서 열린 규탄대회에 함께하며 공동대책위 지지의사를 밝혔다.경기도는 친환경 학교급식 공급학교 3561개교에 경기도산 친환경·G마크인증 농산물 등 도내 우수 식재료를 우선순위로 공급하고 있다.친환경 농산물과 일반 농산물 학교 공급가의 차액을 보전하는 방식이다.지난해 기준 관내 공급량 1만5645t 중 친환경(친환경+G마크) 우수농산물은 98%(1만5276t)에 이르며, 그 중 친환경 농산물은 54%(8494t)로 절반 이상을 차지한다.용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr