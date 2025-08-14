김동연 “경기도형 친환경 먹거리 체계, 다음 세대에 남겨야 할 신뢰·책임”
김동연 경기도지사가 “경기도형 친환경 먹거리 체계는 단순한 행정이 아니라 다음 세대에게 남겨야 할 신뢰이자 책임”이라고 강조했다.
김 지사는 13일 용인시 처인구 백암면에서 친환경 부추를 재배하는 한 농가를 직접 방문해 “제가 있는 한 경기도 친환경급식의 후퇴는 없다”면서 이같이 밝혔다.
김 지사가 학교급식 식재료 구매 방식을 둘러싼 경기도교육청과 시민사회단체 간 갈등 해소에 나선 데 이어 친환경 급식체계와 재배농가 보호를 위한 현장 행보에 나선 것.
최근 있었던 경기도교육청의 경쟁입찰 및 보류 사태에 불안해하는 친환경학교급식 계약재배 농장주의 불안을 해소하는 차원이다.
김 지사는 생산자, 학교급식 학부모 모니터단, 영양교사들과 부추 수확 및 포장 작업을 함께하며, 친환경 농산물의 생산 과정과 품질을 직접 확인했다.
이날 그는 현장 소통간담회에서 “교육청의 방침이 보류됐지만 완전히 철회된 것은 아니다”며 “우리 아이들의 건강과 미래를 지키기 위해 끝까지 함께 하겠다”고 약속했다.
부추 재배 농장주인 박기현씨는 “경기도로부터 농민기본소득 월 15만원과 ‘경기도 농어업 333프로젝트’에 선정돼 전문가 컨설팅을 받고 있다”면서 “이런 경기도의 지원이 친환경농업을 지속하는데 큰 힘이 되고 있다”고 말했다.
농어업 333프로젝트는 3년 내 농어업 소득 30% 증대를 목표로 농어업인 310명에게 맞춤 지원을 제공하는 민선8기 핵심 농업정책 중 하나다.
지난해 9차례의 오디션을 통해 21개 시·군 농어민 310명을 선발했다.
도는 이들에게 2026년까지 90억원을 투입해 경영분석, 일대 일 맞춤형 컨설팅, 교육 및 소득 증대 기반 지원 등을 제공한다.
앞서 김 지사는 학교 급식 식재료 구매 방식을 수의계약에서 경쟁입찰로 전환하고 수의계약 횟수를 제한하겠다는 도교육청과 이에 반대하는 시민사회단체 사이의 갈등 해소에 나선 바 있다.
그는 6일 임태희 교육감에게 학교급식 식재료 구매방식 개선 조치의 보류를 요청한 데 이어 7일에는 경기도교육청 앞에서 열린 규탄대회에 함께하며 공동대책위 지지의사를 밝혔다.
경기도는 친환경 학교급식 공급학교 3561개교에 경기도산 친환경·G마크인증 농산물 등 도내 우수 식재료를 우선순위로 공급하고 있다.
친환경 농산물과 일반 농산물 학교 공급가의 차액을 보전하는 방식이다.
지난해 기준 관내 공급량 1만5645t 중 친환경(친환경+G마크) 우수농산물은 98%(1만5276t)에 이르며, 그 중 친환경 농산물은 54%(8494t)로 절반 이상을 차지한다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
