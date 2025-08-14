트럼프 “휴전 없으면 심각한 후과”…푸틴 회담 ‘노딜’ 우려 확산에 경고

트럼프 “내가 모스크바 얻어도 언론은 나쁜 협상했다고 할 것” 역정

유럽 정상들, “후속 협상에는 우크라이나 반드시 참여해야” 5대 원칙 전달

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴 DC에 있는 케네디센터에서 '케네디센터 아너스' 수상자를 발표하고 있다. 연합뉴스

첫 회담이 괜찮게 진행되면 우리는 서둘러 두 번째 회담을 할 것”이라며 “

거의 바로 하면 좋겠다. 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령, 그리고 그들이 원한다면 나까지 하는 두 번째 회담을 서둘러 할 것”이라고 말했다.

회담이 없을 수도 있다. 우리가 들어야 하는 답변을 듣지 못해서 두 번째 회담을 하는 게 적절하지 않다고 생각할 경우 우리는 두 번째 회담을 하지 않을 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 연합뉴스

트럼프는 이날 오전 유럽 주요국 정상 및 젤렌스키 대통령과 화상회의를 한 데 대해 “매우 좋은 통화였다”며 “10점 만점이다. 매우 친근했다”고 평가했다. 프리드리히 메르츠 독일 총리가 주선한 화상회의에서 유럽 정상들은 후속 평화협상에는 우크라이나가 참여해야 한다고 요청했다. 유럽정상들은 즉각적 휴전이 영토 협상보다 먼저 논의돼야 하고, 우크라이나에 대한 안전 보장도 확보돼야 한다고 요구하는 등 5대 원을 전달했다. 메르츠 총리는 “변화의 희망, 우크라이나의 평화의 희망이 있”며 “알래스카에서 중요한 결정이 내려질 수 있다”고 언급했다.

회의에 참석한 에마뉘엘 마크롱 총리도 기자들을 만나 “