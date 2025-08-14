‘최고권력층 딸?’…호주서 음주운전사고 中‘롤스로이스녀’ 일파만파

지난달 27일 호주 시드니에서 음주 상태로 롤스로이스를 운전하다 교통사고를 낸 중국계 여성 양란란(왼쪽)과 교통사고 현장. 데일리메일 캡처, 웨이보

시드니의 한 경찰서에 출두하는 중국계 여성 양란란과 경호원. 데일리메일 캡처

중국의 IT전문지 자커(ZAKER)는 12일 “양란란을 둘러싼 소문은 중국인의 아픈 점을 정확히 타격했다”면서 “‘국내에선 한 달에 수천 위안을 받고 3600위안의 육아 보조금에 기뻐하는데 2000년대생 소녀는 어떻게 호주에서 이렇게 많은 돈을 갖게 됐나’ ‘탐관오리의 자녀인가’ ‘우리 돈을 훔쳐서 호화롭게 사는 거 아닌가’ 등이 그렇다”고 전했다.