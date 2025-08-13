파주시민축구단, K리그2 가입 1차 심사 통과

프로 무대 진출 청신호

파주시민축구단. 파주시 제공

특히 파주시는 축구국가대표훈련원(NFC)를 프로축구팀 부속시설로 활용하고, 유소년 아카데미 운영, 전용 시설 확충, 민간 투자 및 후원 기반 마련 등 체계적인 계획을 준비하고 있다. 이러한 노력이 연맹의 높은 평가로 이어졌다.