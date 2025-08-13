경기도, 호우에 ‘비상 3단계’ 격상… 김포 247㎜
경기도가 13일 오후 6시를 기해 재난안전대책본부 비상 단계를 2단계에서 3단계로 격상했다.
현재 고양 등 11개 시군에 호우경보가 내려졌다. 수원 등 20개 시구에는 호우주의보가 내려진 상태다. 도는 경기북부를 중심으로 이날 낮 동안 200㎜의 많은 비가 내리고, 밤사이 최대 200㎜ 비가 더 올 것으로 예보돼 비상 단계를 격상했다.
비상 3단계는 지난달 20일 가평 등 경기북부 집중호우 이후 올해 들어 두 번째다. 이에 따라 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로 45명이 재난 대응을 하게 된다.
이날 0시부터 오후 7시까지 김포 247.5㎜, 고양(주교) 233.0㎜, 양주(장흥면) 216.5㎜ 등 200㎜를 넘는 비가 내렸다. 도는 이날 오전 4시30분 비상 1단계를 발령했었고, 정오에 비상단계를 2단계로 높여 대응했다.
한편 이번 호우로 김포 신곡리에서 1명이 숨지는 등 인명 피해가 발생했으며, 의정부~대곡역까지 교외선 전 구간 운행이 멈췄다. 오는 14일까지 운행이 중단된다. 의정부 신곡지하차도 등 지하차도 3곳과 양주 마을안길 등 도로 4곳이 통제 중이다.
