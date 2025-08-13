시사 전체기사

극한호우로 항공대역 침수…코레일 긴급복구 나서

입력:2025-08-13 18:25
공유하기
글자 크기 조정
한문희(가운데) 코레일 사장이 13일 극한호우로 피해를 입은 경의중앙선 항공대역 통로 침수 현황을 점검하고 있다. 코레일 제공

한국철도공사(코레일)가 13일 극한호우로 침수된 경의중앙선 항공대역에서 긴급 복구 작업을 벌였다

이날 서울·경기 지역에 최대 200㎜의 강한 비가 내리자 코레일은 교외선과 경의선, 수도권전철 3호선(일산선), 1호선(경원선) 등의 열차 운행을 선제 조정했다.

항공대역은 인근 지하차도가 침수되면서 빗물이 유입돼 역사 일부가 물에 잠겼다. 한문희 코레일 사장은 항공대역을 찾아 이동통로 배수 작업 등 복구 현장을 점검했다.

앞서 코레일은 이날 오전 11시부로 발령된 ‘중앙재난안전대책본부’의 비상 1단계 가동에 따라 호우 취약 지역 감시를 강화했다.

한 사장은 “이용객과 직원 안전을 최우선으로 신속히 복구해 열차 이용 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
러닝 열풍에 고가 운동화엔 20만원 ‘웃돈’까지…온라인 오픈런도 과열
“김건희, 스캔들의 중심이자 정권 1인자”…尹 부부 구속, 외신 반응
‘정부 서버로 비트코인 327개 채굴’ 中고위간부 해임
진격의 이더리움 4600달러선도 돌파…역대 최고가 근접
‘십자가에 매달린 트럼프’… 스위스 갤러리, 전시 취소
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
“北노동자, 러시아서 하루 18시간 ‘노예’ 생활…월급은 13만원”
국민일보 신문구독