극한호우로 항공대역 침수…코레일 긴급복구 나서
한국철도공사(코레일)가 13일 극한호우로 침수된 경의중앙선 항공대역에서 긴급 복구 작업을 벌였다
이날 서울·경기 지역에 최대 200㎜의 강한 비가 내리자 코레일은 교외선과 경의선, 수도권전철 3호선(일산선), 1호선(경원선) 등의 열차 운행을 선제 조정했다.
항공대역은 인근 지하차도가 침수되면서 빗물이 유입돼 역사 일부가 물에 잠겼다. 한문희 코레일 사장은 항공대역을 찾아 이동통로 배수 작업 등 복구 현장을 점검했다.
앞서 코레일은 이날 오전 11시부로 발령된 ‘중앙재난안전대책본부’의 비상 1단계 가동에 따라 호우 취약 지역 감시를 강화했다.
한 사장은 “이용객과 직원 안전을 최우선으로 신속히 복구해 열차 이용 불편을 최소화하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
