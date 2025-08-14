전국민이 알게 된 반클리프·바쉐론 뭐기에… “안목 있는 사람처럼 보이려”

반클리프 ‘하이엔드 주얼리’ 대명사

바쉐론 세계 최고(最古) 시계 브랜드

“명품 소비 가능한 집단에의 소속감”

2022년 6월 스페인 동포 만찬간담회에서 참석한 김건희 여사. 반클리프 아펠의 '스노우플레이크 펜던트'를 착용하고 있다. 연합뉴스.

개그우먼 이수지씨가 유튜브 채널에서 반클리프 아펠 '빈티지 알함브라 마더오브 펄' 목걸이를 착용하고 있다. 유튜브 채널 '핫이슈지' 캡쳐.

특별 주문 제작된 순종의 회중시계는 2010년 경매에 출품돼 1억2500만원에 낙찰되기도 했다.

바쉐론 콘스탄틴의 ‘히스토릭 아메리칸 1921’ 제품. 5000만원대에 판매되고 있다. 바쉐론 콘스탄틴 공식 홈페이지.