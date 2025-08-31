[작은영웅] “집 가다가 소방차가 보여서…” 이 청년이 소비쿠폰을 쓰는 특별한 방법 (영상)

유오균씨
“소방 본점(춘천소방서) 맨 처음에 갔는데 커피를 일부로 안 들고 갔어요. 먼저 여쭤보고 나서 (드리려고)... 선생님이 그러시더라고요. 이거 안 사 왔고 만약에 사주려는 거면은 괜찮다고. 근데 제가 죄송한데 차에 이미 사 와가지고...”
“소방 본점(춘천소방서) 맨 처음에 갔는데 커피를 일부로 안 들고 갔어요. 먼저 여쭤보고 나서 (드리려고)... 선생님이 그러시더라고요. 이거 안 사 왔고 만약에 사주려는 거면은 괜찮다고. 근데 제가 죄송한데 차에 이미 사 와가지고...”
이 청년이 소비쿠폰을 쓰는 특별한 방법
지난 7월 26일 토요일 이른 아침. 30대 청년 유오균씨는 지인이 하는 커피숍에서 실시간으로 나오는 아이스커피를 빠르게 차에 싣고 어딘가로 달려갑니다. 바로 춘천소방서였습니다.
유오균씨
“예능 보는데 소방서에 커피를 사주는 그걸 봤어요. 마침 민생지원금이 나와 가지고 집에 가다가 소방차 지나가서.. 한번 해보고 싶다.. (결심하게 된 거죠)”
“예능 보는데 소방서에 커피를 사주는 그걸 봤어요. 마침 민생지원금이 나와 가지고 집에 가다가 소방차 지나가서.. 한번 해보고 싶다.. (결심하게 된 거죠)”
오균씨는 커피숍을 운영하는 지인에게 도움을 요청했습니다.
김나경 사장님
“이틀 전에 연락이 와서 ‘민생지원금 사용 가능하다 했지? 나랑 좋은 일 동참해 보실?’ 뭐냐 이러니까. 소방관분들한테 아메리카노 사드리고 싶어서...”
“이틀 전에 연락이 와서 ‘민생지원금 사용 가능하다 했지? 나랑 좋은 일 동참해 보실?’ 뭐냐 이러니까. 소방관분들한테 아메리카노 사드리고 싶어서...”
이들의 은밀한 작전은 이틀 전부터 시작됐습니다. 김나경 사장님은 지인을 통해 춘천에 있는 소방관 인원을 파악했고, 오균씨는 전달 방법을 고심했습니다. 얼음이 녹으면 안 되니 본서와 안전센터를 일일이 방문해 직접 배달하기로 했죠.
첫 도전은 춘천소방서. 혹여 불편해하면 어쩌나 싶어 커피는 문 앞에 두고 몸만 들어가 상황을 설명했습니다. 아니나 다를까. 소방관들은 “마음만 받겠다”며 고사했는데, 오균씨는 “이미 차 안에 있다. 안 받아주면 버려진다”고 설득했습니다.
유오균씨
“커피 한 잔에 3만원 돈이 안 되니까 진행을 했어요. 괜찮다고(했는데) ‘제가 죄송한데 이미 사 와 가지고...’ 이런 식으로 말씀드리니까 그제야 감사히 받겠다고...”
“커피 한 잔에 3만원 돈이 안 되니까 진행을 했어요. 괜찮다고(했는데) ‘제가 죄송한데 이미 사 와 가지고...’ 이런 식으로 말씀드리니까 그제야 감사히 받겠다고...”
작전 성공입니다. 자신감을 얻은 오균씨는 효자, 소양, 신북 119안전센터를 직접 방문했고, 대룡와 신북 센터의 경우엔 배달기사를 통해 무사히 커피를 전달하는데 성공했습니다.
그렇게 전달된 게 모두 100잔 남짓. 80여 잔은 오균씨가 민생회복 소비쿠폰에 사비를 털어 구매했고, 나머지 20여 잔은 김나경 사장님이 동참의 의미로 제공했다고 합니다. 이 선행에 동참한 사람은 두 사람 말고도 또 있었는데요.
얼음을 빌려준 이웃 가게 사장님과 김나경 사장님네 가게에서 일하는 알바생입니다. 특히 알바생은 그날 무더위 속에서도 사장님과 함께 100잔 넘는 음료를 묵묵히 만들었다고 하네요.
유오균씨
“아르바이트생도 너무 고생을 많이 하셨죠. 어린 친구 같은데 짜증 한 번 안 내고...진짜 숨은 영웅이죠”
“아르바이트생도 너무 고생을 많이 하셨죠. 어린 친구 같은데 짜증 한 번 안 내고...진짜 숨은 영웅이죠”
오균씨와 김나경 사장님에, 사장님네 알바생과 얼음을 보탠 이웃의 사장님까지. 알고보니 이날 커피 프로젝트에 힘을 보탠 사람이 모두 네 명이었군요. 이 분들 덕분에 그날 춘천의 소방관들은 시원한 아아 한잔으로 잠시나마 피로를 잊었겠죠.
마지막으로 짧은 인터뷰 와중에 두 사람이 서로에 대해 한 말을 전합니다.
유오균씨
“제가 생각을 해서 시작을 하게 된 거라도 사장님이 안 도와주셨으면 쉽지 않은 거잖아요.”
“제가 생각을 해서 시작을 하게 된 거라도 사장님이 안 도와주셨으면 쉽지 않은 거잖아요.”
김나경 사장님
“진짜 선한 사람이에요. 저는 그냥 계산(돈)보다 이분의 마음이 너무 좋잖아요”
“진짜 선한 사람이에요. 저는 그냥 계산(돈)보다 이분의 마음이 너무 좋잖아요”
▲ 영상으로 보기!
우리 사는 세상을 살만하게 만들어 주는
‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요
유튜브에서 ‘KMIB(작은영웅)’을 검색하세요
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지