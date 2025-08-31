[작은영웅] “집 가다가 소방차가 보여서…” 이 청년이 소비쿠폰을 쓰는 특별한 방법 (영상)

유오균씨

“소방 본점(춘천소방서) 맨 처음에 갔는데 커피를 일부로 안 들고 갔어요. 먼저 여쭤보고 나서 (드리려고)... 선생님이 그러시더라고요. 이거 안 사 왔고 만약에 사주려는 거면은 괜찮다고. 근데 제가 죄송한데 차에 이미 사 와가지고...”



이 청년이 소비쿠폰을 쓰는 특별한 방법



유오균씨

“예능 보는데 소방서에 커피를 사주는 그걸 봤어요. 마침 민생지원금이 나와 가지고 집에 가다가 소방차 지나가서.. 한번 해보고 싶다.. (결심하게 된 거죠)”



김나경 사장님

“이틀 전에 연락이 와서 ‘민생지원금 사용 가능하다 했지? 나랑 좋은 일 동참해 보실?’ 뭐냐 이러니까. 소방관분들한테 아메리카노 사드리고 싶어서...”



유오균씨

“커피 한 잔에 3만원 돈이 안 되니까 진행을 했어요. 괜찮다고(했는데) ‘제가 죄송한데 이미 사 와 가지고...’ 이런 식으로 말씀드리니까 그제야 감사히 받겠다고...”



유오균씨

“아르바이트생도 너무 고생을 많이 하셨죠. 어린 친구 같은데 짜증 한 번 안 내고...진짜 숨은 영웅이죠”



유오균씨

“제가 생각을 해서 시작을 하게 된 거라도 사장님이 안 도와주셨으면 쉽지 않은 거잖아요.”



김나경 사장님

“진짜 선한 사람이에요. 저는 그냥 계산(돈)보다 이분의 마음이 너무 좋잖아요”



