[작은영웅] 산사태로 아수라장 된 주유소에서 일어난 ‘기적’ (영상)

순식간에 흙탕물이 쏟아집니다. 주유소 앞마당은 토사로 그야말로 아수라장이 됐습니다. 문을 빼꼼히 열고 주위를 살피던 직원들은 잠시 뒤 말도 안 되는 일을 해냅니다.
산사태로 아수라장 된 주유소에서 일어난 ‘기적’
지난 7월 19일 경남 산청휴게소 통영 방면에 있는 주유소. 갑자기 흙먼지가 일더니 그대로 진흙과 바위, 나무 뿌리가 쏟아져 내려옵니다. 놀라서 달려나간 주유소 직원 박진주씨는 흙더미에 떠밀려 형체조차 알아보기 힘든 승용차를 발견합니다. 설마 그 안에 사람이 있을까 싶어 다가갔는데, 창문을 두드리며 살려달라는 작은 목소리가 들립니다.
놀란 진주씨는 사무실로 달려가 망치를 들고 왔습니다. 뒤집힌 차의 운전석 문을 열기 위해서였죠. 진주씨가 문고리를 잡아당기면서 틈을 벌리고, 함께 달려온 동료 유준희씨가 망치로 틈을 두드렸습니다. 하지만 바위와 나무뿌리에 막혀 틈은 벌어질 기미가 보이지 않았습니다.
진주씨는 다시 사무실로 달려가 큰 삽을 찾아왔습니다. 흙을 퍼내면 문이 열리지 않을까 하는 마음에서였다고 해요. 하지만 삽도 소용이 없긴 마찬가지였습니다. 그때 멀리서 누군가 보였고, 진주씨는 힘껏 도와달라고 소리쳤습니다. 진주씨의 고함을 들은 남성은 한달음에 달여왔고, 그렇게 셋은 힘을 합쳐 문을 잡아당기고 밀고, 한참을 실랑이를 한 끝에 드디어, 사람이 빠져나올 수 있는 공간을 만들어 내는데 성공했습니다.
10분이 넘는 사투 끝에 이들이 구출해낸 사람은 모두 네 명이었습니다. 그 중에는 여든이 넘은 할머니와 초등학교 4학년, 중학교 2학년 두 아들도 있었습니다. 진주씨는 진흙에 파묻힌 차 안에서 거꾸로 매달려 있었던 가족들을 한명 한명 안전지대로 안내했습니다. 어르신은 직접 부축해 사무실 앞까지 모셔다드렸고요. 가장 마지막으로 탈출한 사람은 운전자였는데, 아마도 어르신의 딸인 모양입니다. 구출된 어머니를 보자마자 정신없이 부둥켜 안습니다.
이후 진주씨는 119구조대가 도착할 때까지 샤워를 하게 해주고, 수건과 옷가지를 챙겨주고, 놀란 이들에게 안정제까지 건넸다고 해요. 그러느라 본인의 손에 난 상처는 뒤늦게야 알아차렸고요.
알고보니 이들 가족은 차를 몰고 주유소 뒤편에 있는 국도를 타고 산을 내려오다가 산사태를 만났고, 그 순간 토사에 떠밀려 차 전체가 데굴데굴 굴러 내려온 거였습니다. 근데요. 저런 언덕을 굴러와서 흙더미에 파묻혔는데, 네 명 모두 크게 다친 데 없이 경상만 입었다고 합니다. 정말 천운이죠. 그리고 그 천운이란게요. 사실은 흙더미에 파묻힌 이들을 금방 발견하고 구해낸 이들 세 사람이 만든 기적이었던 겁니다.
▲ 영상으로 보기!
우리 사는 세상을 살만하게 만들어 주는
‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요
유튜브에서 ‘KMIB(작은영웅)’을 검색하세요
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지