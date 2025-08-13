시사 전체기사

대전청 “광복절 폭주행위 강력 단속할 것”

입력:2025-08-13 17:38
공유하기
글자 크기 조정

대전경찰청과 대전자치경찰위원회가 광복절 폭주행위에 대해 무관용 단속을 실시한다고 13일 밝혔다.

대전청은 교통경찰과 각 경찰서 인력 및 싸이카·암행순찰차 등 경력 61명과 장비 40대를 동원해 폭주족 예상 집결지 6곳을 단속할 예정이다.

또 사전 폭주행위 관련 첩보수집과 주요 교차로 모니터링을 강화하는 한편 폭주족 출현 시 현장검거에 주력한다는 계획이다. 현장검거가 어려울 경우 증거수집·수사를 통해 전원 형사입건하고 면허취소와 이륜차 압수 등을 검토할 계획이다.

폭주(공동위험) 행위는 2년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

대전청 관계자는 “대전경찰은 지난해 3월 보문산공원오거리 등에서 폭주행위를 한 폭주족 10명을 전원 검거했다”며 “건전한 교통문화 확립을 위해 단속을 강화하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
러닝 열풍에 고가 운동화엔 20만원 ‘웃돈’까지…온라인 오픈런도 과열
“김건희, 스캔들의 중심이자 정권 1인자”…尹 부부 구속, 외신 반응
‘정부 서버로 비트코인 327개 채굴’ 中고위간부 해임
진격의 이더리움 4600달러선도 돌파…역대 최고가 근접
‘십자가에 매달린 트럼프’… 스위스 갤러리, 전시 취소
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
“北노동자, 러시아서 하루 18시간 ‘노예’ 생활…월급은 13만원”
국민일보 신문구독