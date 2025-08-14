토요타 캠리 vs. 혼다 어코드… 격변 앞둔 미국 차시장서 가장 잘 나가는 세단 비교해보니
이달부터 도널드 트럼프 미국 행정부가 수입차에 확대된 관세를 적용하고 있다. 미국 자동차시장에 완전히 새로운 판이 펼쳐질 가능성이 커졌다. 추격자 입장에선 기회일 수 있지만 기존 베스트셀링카는 반가운 상황은 아니다. 미국 오토모티브뉴스에 따르면 지난해 미국의 세단 판매량 톱5는 1위 토요타 캠리(30만9876대), 2위 혼다 시빅(24만2005대), 3위 토요타 코롤라(23만2908대), 4위 혼다 어코드(16만2723대), 5위 닛산 센트라(15만2659대) 등 전부 일본 브랜드다. 이 가운데 한국에서도 출시한 모델은 캠리와 어코드뿐이다. 차급은 둘 다 같은 중형이다. 두 차량의 하이브리드 모델을 비교 시승했다.
어코드를 먼저 탔다. 지난달 25일 새벽에 서울 마포에서 인천국제공항까지 왕복 106㎞를 주행했다. 8개월 전 자동차 산업을 담당한 이후 계속 한국과 독일 브랜드 차량만 시승하다 일본 브랜드 차량을 운전하니 주행감이 확실히 달랐다. 브레이크 페달에서 가속 페달로 발을 옮기기만 했는데 차량이 미끄러지듯 전진했다. 2.0ℓ 가솔린 엔진과 전기모터 2개를 결합했다. 일반 주행에선 전기차처럼 모터를 이용하고 엔진이 힘을 보탠다. 높은 출력에 강력한 퍼포먼스를 내는 ‘펀 카’(fun car)는 아니지만 기본기를 잘 갖췄다.
소음이나 떨림도 거의 느껴지지 않았다. 차량 엔진에 우레탄 커버와 소음 진동 흡음재를 장착한 덕이다. 운전대(스티어링 휠)를 돌리면 원하는 곳에 정확히 타이어가 있다. 코너를 돌 때 알아서 속도를 줄여 차선 이탈이나 차체 흔들림을 방지한다고 한다. 운전대 조작에 따라 알아서 차량을 제어해주는 ‘모션 매니지먼트 시스템’ 덕분이다. 운전대 옆에 달린 패들을 조작하면 회생제동(감속시 남은 에너지를 저장하는 기술) 단계를 조절할 수 있다. 이 차의 공식 복합 연비는 ℓ당 16.7㎞지만 실제 주행을 마쳤을 때 22.5㎞가 나왔다.
외형은 쿠페 형태의 날렵한 실루엣을 갖췄으면서도 클래식한 느낌을 잃지 않았다. 내부 역시 미래차 느낌은 거의 없다. 요즘 추세와 달리 기존 버튼식 변속기를 기어봉 타입으로 바꿨다. 공조기나 온도 조절 등 대부분 기능 조작을 물리 버튼으로 남겨뒀다. 버튼을 누를 때 ‘딸깍’거리는 느낌이 손가락에 전달됐다. 그물망처럼 디자인한 송풍구에도 눈길이 갔다. MBTI로 따지면 E(외향)보다는 I(내향), N(직관)보다는 S(감각)에 가깝다. 화려하지 않지만 차분하고 정숙하며(I) 허세 없이 실용적인 기능에 집중했다(S).
전자장비에는 아쉬움이 남는다. 10.2인치 계기판은 요즘 출시되는 차량에 비해 작은 편이다. 중앙 디스플레이에 내비게이션이 따로 내장돼 있지 않아 안드로이드 오토나 애플 카플레이를 실행해야 한다.
지난 7일엔 캠리를 타고 같은 코스를 주행했다. 지난해 11월 출시한 신형 모델은 기존에 비해 날렵해졌다. 헤드라이트도 얇아졌다. 운전석에 앉아 시동 버튼을 누르자 기존보다 3.3인치 커진 12.3인치 디스플레이가 켜졌다. 그래픽은 아쉬운 수준이다. 하지만 캠리의 승부수는 어코드와 마찬가지로 애초에 전자장비가 아니다.
이 차엔 2.5ℓ 엔진에 전기모터를 조합한 토요타의 5세대 하이브리드 시스템을 적용했다. 합산 최대 출력 227마력으로 기존보다 16마력, 동급의 쏘나타 하이브리드보다 32마력 높다. 저속에선 전기 힘만으로 주행하고 시속 30㎞를 넘어가거나 급가속할 때만 엔진이 가동한다. 그러나 동력이 전환됐다는 걸 알아차리기 힘들 정도로 조용했다. 울퉁불퉁한 길이나 과속방지턱을 넘을 때 크게 출렁이지 않았다. 주행 성능은 놀라운 수준이었다. 1625㎏의 차체가 답답하지 않게 치고 나갔다. 이 차의 공식 복합 연비는 ℓ당 17.1㎞지만 실제 주행을 마쳤을 때 21.5㎞가 나왔다.
주행을 마친 뒤 뒷좌석에 앉았다. 172㎝ 성인이 허리를 꼿꼿이 세우자 머리가 천장에 살짝 닿았다. 중간에 있는 팔걸이(암레스트)를 내리자 음료 거치대 옆에 터치스크린이 있었다. 이걸로 뒷좌석의 등받이 각도를 조절할 수 있다.
두 차량을 타보니 왜 일본 브랜드가 하이브리드 강자로 평가받는지 알 수 있었다. 다만 한국에선 판매량이 저조한 편이다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 올해 1~7월 어코드 판매량은 592대, 캠리는 1353대로 둘 다 수입차 판매량 20위 안에 들지 못했다. 미국에선 톱5 세단이지만 한국에선 기를 펴지 못하는 건 가격에 비해 아쉬운 전자장비가 원인으로 꼽힌다. 두 모델 모두 트렁크도 전동식이 아니다. 버튼이 아니라 손으로 쾅 닫아야 한다. 캠리 XLE 프리미엄은 5360만원, 어코드(단일 트림)는 5280만원이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사