수원특례시, 국정과제 선도 도시 향한 제안·실천 핵심사업 발표
경기도 수원특례시는 13일 이재명 국민주권정부의 ‘국정운영 5개년 계획’ 발표에 발맞춰 국정과제 선도 도시로 나아가기 위한 제안·실천 핵심사업을 발표했다.
발표에 따르면 제안 사업은 인공지능(AI) 디지털 헬스케어 산업 지역특화 지정, 도시재생 혁신 지구 공모, 지방하천 수변복합공간 조성이다.
제안 사업은 정부 공모에 응모하거나 정부에 재정 지원을 요청할 사업이다.
실천 사업은 지방소멸위기 대응 ‘청량산 수원캠핑장’ 조성, AI 성장 전략 대응 ‘AI스마트정책국’ 신설·AI 전략 사업(새빛톡톡 수원GPT 서비스 구축 등), 시민체감 생활비 절감 정책(출산 지원금, 생리용품 지원, 무상교통 등)이다.
올해 하반기에 청량산 수원캠핑장을 개장하고, 조직개편으로 AI스마트정책국을 신설한다. 또 2026년 이후 생활비 절감 정책을 추진할 예정이다.
앞서 정부는 ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’을 비전으로 하는 국정운영 5개년 계획을 발표했다.
국민이 하나 되는 정치, 세계를 이끄는 혁신경제, 모두가 잘사는 균형성장, 기본이 튼튼한 사회, 국익 중심의 외교·안보 등 5대 국정 목표 아래 23개 추진 전략, 123개 국정과제, 564개 실천 과제로 구성돼 있다.
수원시는 새 정부 출범에 발맞춰 이재준 시장을 단장으로 하는 ‘국정과제 대응 TF’를 6월 5일 구성하고, 국정 기조에 부합하는 수원시 현안 사업들을 선제적으로 검토해 온 바 있다.
국정과제 대응 TF는 국정과제와 관련된 수원시 연계 사업을 꼼꼼하게 검토한 후 이달 말에 이재준 시장 주재로 전체 회의를 열고, 국정과제 관련 수원시 제안·실천 핵심사업 등을 발표할 계획이다.
이재준 시장은 “실·국별로 확정된 국정과제 실행계획을 바탕으로 사업 추진 현황을 지속해서 관리하고 모니터링하며 국정과제의 성공적인 이행을 위해 노력할 것”이라며 “앞으로도 중앙 정부·유관 기관과 협력을 강화해 사업들을 적극적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
