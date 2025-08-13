이철우 “TK신공항 LH 참여해야…기부대양여 방식은 불가능”
대구·경북 통합 특별법 시간 부족…정부 일반법 제정에 맞춰 추진해야
이철우 경북도지사는 13일 대구·경북 신공항 건설과 관련해 “신공항은 무조건 건설해야 하고 한국토지주택공사(LH)가 참여해야 한다”고 강조했다.
이 지사는 이날 경북도청에서 열린 새 정부 대응 대구시·경북도 공동협력 태스크포스(TF) 회의에 앞서 참석자들을 격려하는 자리에서 “건설경기가 좋지 않아서 기부대양여 방식으로는 신공항 건설이 성공하지 못한다”며 이같이 말했다.
그러면서 “기부대양여 방식을 살리면서 할 수 있는 방법은 LH가 참여해 국가기관이 공사를 하고 사업에 필요한 자금에 대한 이자 등 문제는 공공기금을 투입하면 되고 지방정부도 조금 부담하면 된다”“고 제시했다.
이 지사는 이와 함께 ”대구와 경북의 미래를 봐서는 현재 16선석 규모로 계획된 포항 영일만항 계류시설을 2배 규모인 32선석으로 확장해야 한다“고 밝혔다.
낙동강 취수원 문제와 관련해서는 ”해평취수장을 활용하고 필요하면 상류에 추가하는 등 빨리 추진할 수 있는 방안부터 우선 추진하고 이후 필요하면 다른 방안을 추가로 해야 한다“고 제안했다.
대구·경북 통합과 관련해서는 ”지금 세계는 도시 경쟁력 시대로 바뀌었으며 통합하면 수도권뿐 아니라 세계 도시들과의 경쟁력도 갖출 수 있다“며 필요성을 역설했다.
그러면서도 ”자치권과 재정권을 강화하지 않는 통합은 10년은 보장되는 데 이후에는 경쟁력 등에서 역효과가 나는 만큼 그런 형태의 통합을 해서는 안 되고 자치권과 재정권, 인센티브를 법으로 보장받아야 한다“고 설명했다.
이 지사는 이어 ”대구·경북만 특별법을 만들어 통합으로 가기에는 내년 지방선거까지 시간이 부족하다“며 ”중앙정부에서 일반법을 제정하면 거기에 맞춰 추진하고 일반법 제정 때까지 공동과제를 많이 발굴해 대구와 경북에 이익이 되도록 해야 한다“고 덧붙였다.
