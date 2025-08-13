시사 전체기사

고속도로 화물차 화재, 출근길 소방관이 신속 진화

입력:2025-08-13 16:42
공유하기
글자 크기 조정
이윤 소방사. 충남소방본부 제공

출근 중이던 소방관이 고속도로에서 불이 난 화물차를 보고 신속히 대응해 큰 피해를 막았다.

13일 충남소방본부에 따르면 당진소방서 석문119안전센터 소속 이윤 소방사는 지난 7일 오전 7시쯤 경기 화성시 서해안고속도로 목포 방향 팔달 분기점 인근 2차로에 정차한 1t 화물차에서 연기가 피어오르는 것을 목격했다.

이 소방사는 발견 즉시 자신의 차량을 갓길에 세운 뒤 차 안에 있던 소화기를 들고 화물차로 달려가 불길을 제압했다. 그는 소방차가 도착할 때까지 현장 교통을 통제해 2차 사고도 막았다. 불은 화물차 적재함 일부만 태웠고 뒤이어 도착한 소방대원들에 의해 완전히 꺼졌다.

이 소방사는 2023년 1월 구급대원으로 임용돼 인명구조사 2급 자격을 취득하는 등 현장 대응 역량을 높여왔다. 이 소방사는 “출근길에 화재를 보자 몸이 먼저 움직였다”며 “모든 운전자가 차량에 소화기를 두고, 위급 상황에서는 주저하지 말고 사용하길 바란다”고 말했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
924
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
러닝 열풍에 고가 운동화엔 20만원 ‘웃돈’까지…온라인 오픈런도 과열
“김건희, 스캔들의 중심이자 정권 1인자”…尹 부부 구속, 외신 반응
‘정부 서버로 비트코인 327개 채굴’ 中고위간부 해임
진격의 이더리움 4600달러선도 돌파…역대 최고가 근접
‘십자가에 매달린 트럼프’… 스위스 갤러리, 전시 취소
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
“北노동자, 러시아서 하루 18시간 ‘노예’ 생활…월급은 13만원”
국민일보 신문구독