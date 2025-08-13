홈플러스, 15개점 추가 폐점키로… ‘긴급 생존경영’ 돌입

임대료 협상 제자리 점포 우선 폐점

본사 직원 대상 무급휴직제도 시행

“자금 압박 심화… 회생 위기”

서울의 한 홈플러스 매장. 연합뉴스

홈플러스의 자금 상황이 뚜렷하게 개선되지 않고 있다”며 “신뢰도가 하락하면서 일부 대형 납품업체들이 정산 주기를 단축하거나 거래 한도를 축소하고, 선지급과 신규 보증금 예치를 요구하는 사례가 늘면서 현금흐름이 악화하고 있다”고 설명했다.