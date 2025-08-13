LCK 결승전 MBC서 생중계
2025 LCK 결승전이 MBC를 통해 생중계된다.
국내 e스포츠 프로 리그인 LoL 챔피언스 코리아(LCK)는 내달 28일 열리는 대회 결승전이 MBC를 통해 생중계된다고 밝혔다. LCK 경기가 지상파 채널을 통해 생중계되는 것은 이번이 처음이다.
아울러 LCK와 MBC는 향후 협업의 범위를 넓힐 방법도 모색하기로 했다. 양사는 시청자들의 이해를 넓히기 위한 일환으로 특집 다큐멘터리를 제작하고 결승전 생중계에 앞서 방영하기로 하는 등 적극적인 협력에 나섰다.
올해 LCK 결승전과 전날(27일) 플레이오프 결승 진출전은 인천 중구 인스파이어 아레나에서 열린다. 지난해 발로란트 챔피언스 서울 결승전, 올해 LCK 로드쇼 T1 홈그라운드가 진행된 적 있어 e스포츠 팬들에게도 익숙한 장소다. 인스파이어는 이번 플레이-인부터 LCK 후원사로 참여한다.
이정훈 LCK 사무총장은 “LCK는 더 많은 팬에게 다가가고 콘텐츠 경쟁력을 높이고자 오랫동안 지상파 중계를 추진해 왔다. MBC의 LCK 결승전 생중계 결정을 통해 노력의 결실을 맺었다”며 “MBC를 통해 처음으로 생중계되는 LCK 결승전이 LoL e스포츠를 더 널리 알리고 더 많은 세대가 공감할 계기가 되길 바란다”라고 말했다.
