KLPGA투어 놀부·화미 여자오픈놀부·화미 여자오픈 신설…추석 연휴 기간 88CC서 개최
KLPGA투어 31번째 대회
한국여자프로골프(KLPGA)투어 31번째 대회가 출범한다.
오는 10월 10일부터 사흘간 경기도 용인시 88CC에서 열리는 놀부·화미 여자오픈(총상금 12억 원)이다.
KLPGA(회장 김상열)와 ㈜놀부(대표 김용위, 이하 놀부)는 13일 서울 강동구 KLPGA빌딩에서 대회 개최를 위한 조인식을 가졌다.
놀부·화미 여자오픈 개최로 2025시즌 KLPGA 정규투어는 역대 최대인 총 31개 대회, 총상금 343억 원 규모의 매머드급 투어가 됐다.
놀부·화미 박미희 이사회 의장은 “‘놀부·화미 여자오픈’을 통해 KLPGA와 인연을 맺게 되어 영광”이라며 “선수들에게는 최고의 무대를, 팬들에게는 특별한 추억을 선사할 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다”는 뜻을 밝혔다.
KLPGA 김상열 회장은 “KLPGA 대회 개최를 결정해 준 대한민국 대표 한식 프랜차이즈 전문 기업 놀부에 진심으로 감사드린다”라며 “대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 KLPGA도 최선을 다하겠다”고 했다.
놀부는 대한민국을 대표하는 한식 프랜차이즈 전문 기업이다. 전 세계인들이 주목하는 ‘K-푸드’의 매력과 가치를 넓혀 나가기 위해 앞장서고 있다.
화미는 1983년 식자재 산업에 첫 발을 내디딘 이후 약 1000여 가지에 달하는 다양한 식자재 제품의 생산 및 수입을 통해 성장해 온 대한민국 식자재 대표 브랜드다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
