[속보] 한·일 정상회담 열린다…이 대통령, 방미 앞서 日 총리와 회담
이재명 대통령이 미국 방문에 앞서 일본을 먼저 찾아 이시바 시게루 일본 총리와 한·일 정상회담을 갖는다.
강유정 대통령실 대변인은 13일 브리핑에서 이 대통령이 오는 23~24일 일본을 방문해 이시바 총리와 정상회담 및 만찬 등의 일정을 가질 예정이라고 밝혔다. 강 대변인은 “양국 정상은 지난 6월 셔틀 외교를 조속히 재개하기로 합의한 바 있다”며 “이번 방일을 통해 양 정상 간 개인적 유대와 신뢰 관계가 더욱 깊어지길 기대한다”고 말했다.
이 대통령의 방미·방일 일정이 모두 확정됨에 따라 그간 검토했던 대미·대일 특사단은 추진하지 않기로 했다. 이 대통령은 오는 25일(현지시간)엔 미국 워싱턴 DC에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가질 예정이다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
