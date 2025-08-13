‘그랜드슬램 9회 우승’ 테니스 전설 모니카 셀레스, “중증 근무력증 진단” 고백

병에 대한 인식 높이기 위해 진단 사실 밝혀

“중증 근무력증 알리는 일에 적극 나설 예정”

모니카 셀레스가 1996년 1월 호주 오픈에서 우승한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. AP연합뉴스

여자 테니스계의 전설로 알려진 모니카 셀레스(51)가 3년 전 자가면역질환인 ‘중증 근무력증’(Myasthenia Gravis) 진단을 받았다고 12일(현지시간) 공개했다.



셀레스는 오는 24일 개막하는 메이저 대회 US 오픈을 앞두고 AP뉴스 등 외신과의 인터뷰에서 “이 질환에 대한 인식을 높이기 위해 진단 사실을 밝히기로 했다”고 말했다.



셀레스는 “처음 몸에 이상이 생김을 감지한 것은 5년 전 복시(複視) 현상과 팔다리 근력 저하를 느꼈을 때”라며 “평소 가족과 함께 테니스를 치곤 하는데 어느 순간부터 공이 두 개로 보이며 공을 놓치는 일들이 점점 잦아졌다”고 말했다. 스스로 머리를 말리는 것조차 힘들어지자 그는 신경과 전문의 진단을 거쳐 2022년 중증 근무력증 진단을 받았다.



중증 근무력증은 신경과 근육 연결부가 손상돼 근육이 약해지는 만성 질환으로 전 세계 인구 10만명 중 약 15~20명꼴로 앓는 희귀 질환이다. 증상으로는 복시와 안검하수, 근력 약화, 호흡 및 연하(삼키기) 곤란, 발음 이상 등이 있으며 완치는 불가능하나 약물과 수술로 증상 조절이 가능하다.



1990년 프랑스 오픈에서 16세의 나이로 첫 우승을 거머쥔 셀레스는 19세가 될 무렵 8회의 그랜드 슬램 타이틀을 따낼 정도로 승승장구했으나 1993년 경기 중 흉기에 습격당했다. 그는 약 27개월간 공백을 겪고 1996년 호주 오픈에서 복귀 및 우승하며 그랜드슬램 9회 우승을 달성했다.



그는 중증 근무력증 진단을 “흉기 피습 사건에 이은 또 한 번의 하드 리셋(테니스 용어)”이라고 표현하며 “공은 항상 튀기 마련이니 이번에도 내가 적응해야 한다”고 말했다.



2008년 은퇴 후 국제 테니스 명예의 전당에 오른 셀레스는 이번 US 오픈 기간 면역학 기업과 협력하는 등 중증 근무력증에 대해 알리는 일에 적극 나설 예정이다.



그는 “처음 진단을 받았을 때는 매우 혼란스러웠다”며 “당시 같은 질환을 앓고 있는 누군가가 이 질환에 대해 목소리를 냈으면 좋겠다고 생각했고, 이제는 내가 그 누군가가 되려 한다”고 덧붙였다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



