BNK금융, 금융권 첫 중소기업 산재 예방 나서

부울경 중소기업 대상 위험 진단·컨설팅·금융지원

신용평가사와 협력…데이터 기반 산업안전 인프라

금융권 최초 민간 협력체계로 지역 안전문화 확산

왼쪽부터 홍두선 한국평가데이터 대표, 빈대인 BNK금융그룹 회장, 김종윤 NICE평가정보 대표가 13일 부산에서 열린 ‘기업체 산업재해 인식 개선 사업’ 업무협약식에서 기념 촬영하고 있다. /BNK금융그룹 제공

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 NICE평가정보, 한국평가데이터와 손잡고 부산·울산·경남 지역 중소기업의 산업재해 예방과 안전 문화 확산에 나선다.



BNK는 13일 두 신용평가사와 ‘기업체 산업재해 인식 개선 사업’ 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 산업재해 발생률이 높은 부·울·경 지역 기업을 대상으로 데이터 기반 위험 요인 진단, 안전보건 평가와 컨설팅, 산재 예방 시설 도입 금융지원 등 실질적 안전 인프라 구축을 목표로 한다.



사업 절차는 ▲업종·위험도 분석을 통한 평가 대상 기업 선정 ▲BNK 계열사(부산은행·경남은행·BNK캐피탈)의 평가 의뢰 ▲개선 필요 기업에 대한 컨설팅과 시설 개선 금융지원 순으로 진행된다.



BNK는 지역 네트워크를 활용해 안전보건 평가와 컨설팅을 지원하고, 산재 예방 관련 시설 도입에 필요한 금융을 제공한다. 두 신용평가사는 축적된 산업 데이터를 바탕으로 위험 산업·기업 정보를 제공하고, 안전 평가보고서 발급을 확대해 안전 문화 인식 개선에 협력할 계획이다.



빈대인 회장은 “기업 성장과 지역 경제 안정은 산업안전이 현장에서 뿌리내릴 때 가능하다”며 “부·울·경 지역에서 산재로 인한 안타까운 사망사고가 더는 발생하지 않도록 지역 금융이 변화를 이끌겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



