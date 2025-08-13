18년째 이어진 서울대병원 기부… 누적 기부액만 91억원

이영술(왼쪽)씨와 김영태 서울대병원장이 지난 11일 외과 술기교육센터 구축기금 전달식에서 기념 촬영을 하고 있다. 서울대병원 제공

이씨는 그동안 어머니와 함께 전공의 수련기금 55억원, 인공지능(AI) 진단 연구기금 10억원, 간호사 교육 연수기금 10억원, 공공의료사업지원기금 1억원 등 88억원을 기부했다. 이번에 3억원을 추가로 기부하며 91억원이 됐다.

2015년 어머니가 작고한 후에도 기부를 이어오고 있다.

서

울대병원은 이 기부금으로 의생명연구원 5층에 ‘서울대병원 외과 술기교욱센터’를 설립하기로 했다. 해당