에어컨 실외기 화재 60%는 ‘접속 단자 불량·전선 절연 열화’

경북소방본부, 최근 3년간 발생한 에어컨 실외기 화재 1234건 분석 결과

에어컨 실외기는 직사광선과 비·먼지 등에 상시 노출돼 열 방출이 어렵고 전선에 쌓인 먼지가 스파크를 유발하는 등 구조적으로 화재에 취약하다. 경북소방본부 제공

소방본부 관계자는 “실외기는 직사광선과 비·먼지 등에 상시 노출돼 열 방출이 어렵고 전선에 쌓인 먼지가 스파크를 유발하는 등 구조적으로 화재에 취약하다”며 “평소보다 강한 열기나 진동, 이상 소음, 타는 냄새, 연기, 녹은 자국 등이 감지될 경우 즉시 전원을 차단하고 119에 신고한 뒤 안전한 곳으로 대피해야 한다”고 말했다.