김건희, 독방서 식사 거부 중… 건진법사 18일 소환

김건희 여사가 12일 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 연합뉴스

오는 18일 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 전씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다.