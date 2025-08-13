대경경자청, 영천 폭발·화재 피해 공장 지원 나서
대구경북경제자유구역청은 13일 경북 영천에서 영천 공장 폭발사고 피해기업 지원을 위한 유관기관 2차 대책회의를 개최했다.
지난 3일 화재(폭발) 사고 피해기업의 조속한 복구와 정상화를 위한 실질적 지원 방안을 마련하기 위한 자리로 유관기관 부서장 20여명과 피해기업 관계자 등이 참석했다. 지난 6일 열린 1차 대책회의에서는 피해현황을 공유하고 기관별 가능한 지원 방향에 대해 논의가 이뤄졌다.
이날 대책회의에서는 김병삼 경제자유구역청장 주재 하에 각 기관별 지원내용 발표 등이 있었다. 경북도에서는 중소기업 운전자금과 긴급경영 안정자금을 통해 최대 5억원까지 융자를 지원하며 이차보전율을 높여 재정부담을 완화한다. 영천시는 화재증명원 발급기업에 재해 중소기업확인증을 발급해 긴급경영안정자금 신청을 돕고 운전자금 이차보전을 확대한다.
중소벤처기업진흥공단은 피해기업에 최대 10억원까지 직접대출을 지원하고 상환유예와 상환조건 완화제도를 운영한다. 경북신용보증재단은 최대 2억원까지 저금리 보증 지원으로 금융부담을 줄여준다. 영천상공회의소는 안전시설 유지보수와 재난 피해복구비용 일부를 지원한다. 농협, IM뱅크 등 각 금융기관도 피해기업의 신속한 회복을 위해 긴밀히 협력할 방침이다.
대구경북경제자유구역청에서는 신속한 피해복구를 위해 기업 경영상의 단기 애로사항 해소를 지원할 예정이다. 인근 피해지역 30여개 기업에 대해서는 영천지역건축사회와 협의해 설계용역과 감리용역 비용을 50%까지 감면 적용하고 피해건축물에 대해 선공사 후 인허가 절차를 진행할 수 있도록 행정 제반사항을 지원한다.
김병삼 대구경북경제자유구역청장은 “이번 사고로 피해를 입은 기업이 하루빨리 정상화될 수 있도록 각 기관이 협력해 실질적인 지원책을 마련할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
