시사 전체기사

청양군, 수해 복구 위해 ‘고향사랑기부제’ 긴급 모금

입력:2025-08-13 15:19
공유하기
글자 크기 조정
청양군청사. 청양군 제공

충남 청양군은 집중호우로 발생한 피해 복구를 위해 ‘고향사랑기부제’ 긴급 모금에 나선다고 13일 밝혔다.

청양에서는 지난달 집중호우로 주택이 파손되고 침수되는 등 총 117억원에 달하는 피해가 발생했다.

모금은 1500만원을 목표로 오는 11월 30일까지 진행된다. 고향사랑e음 홈페이지나 전국 농협 창구에서 누구나 참여할 수 있다.

기부금은 청양군 내 주택 침수 피해 가구와 피해를 입은 소상공인 지원 등에 사용될 예정이다.

김돈곤 청양군수는 “전국 각지에서 보내주신 따뜻한 정성과 관심이 절망 속에서 다시 일어설 수 있는 희망이 되고 있다”며 “기부금은 피해 주민들의 안정적인 일상 회복을 위해 투명하고 신속하게 사용하겠다”고 말했다.

청양=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“김건희, 스캔들의 중심이자 정권 1인자”…尹 부부 구속, 외신 반응
‘정부 서버로 비트코인 327개 채굴’ 中고위간부 해임
진격의 이더리움 4600달러선도 돌파…역대 최고가 근접
‘십자가에 매달린 트럼프’… 스위스 갤러리, 전시 취소
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
“北노동자, 러시아서 하루 18시간 ‘노예’ 생활…월급은 13만원”
[단독] 김건희, ‘로봇 개 사업가’에 “그 시계 마음에 든다…이런 게 필요한데”
국민일보 신문구독