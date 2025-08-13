청양군, 수해 복구 위해 ‘고향사랑기부제’ 긴급 모금
충남 청양군은 집중호우로 발생한 피해 복구를 위해 ‘고향사랑기부제’ 긴급 모금에 나선다고 13일 밝혔다.
청양에서는 지난달 집중호우로 주택이 파손되고 침수되는 등 총 117억원에 달하는 피해가 발생했다.
모금은 1500만원을 목표로 오는 11월 30일까지 진행된다. 고향사랑e음 홈페이지나 전국 농협 창구에서 누구나 참여할 수 있다.
기부금은 청양군 내 주택 침수 피해 가구와 피해를 입은 소상공인 지원 등에 사용될 예정이다.
김돈곤 청양군수는 “전국 각지에서 보내주신 따뜻한 정성과 관심이 절망 속에서 다시 일어설 수 있는 희망이 되고 있다”며 “기부금은 피해 주민들의 안정적인 일상 회복을 위해 투명하고 신속하게 사용하겠다”고 말했다.
청양=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사