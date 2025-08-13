러닝 열풍에 고가 운동화엔 20만원 ‘웃돈’까지…온라인 오픈런도 과열

13일 아식스의 공식 홈페이지. ‘노바블라스트 5’를 구매하기 위한 인파로 홈페이지 접속이 지연되고 있다. 아식스 홈페이지 캡처

마비되는 사태가 발생했다. 이날은 아식스의 간판 러닝화 ‘노바블라스트 5’의 추가 색상이 발매되는 날이었다. 아식스 공식 홈페이지에는 “현재 동시접속 이용자 증가로 인해 홈페이지 접속이 원활하지 않습니다. 이 점 양해 부탁드립니다”는 문구가 떴다. 해당 웹사이트엔 한때 대기자 수가 3만2000명이 넘어 접속까지 3시간이 걸린다는 안내도 이어졌다.

12일 리셀 플랫폼 크림(KREAM)에 올라온 아식스 메타스피드 레이 도쿄의 리셀 가격. KREAM 홈페이지 캡처